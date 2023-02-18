Borko Duronjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borko Duronjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borko Duronjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borko Duronjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borko Duronjic 24 Eylül 1997 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Борко Дуроњић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borko Duronjic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Borko Duronjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Borko Duronjic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Borko Duronjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borko Duronjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borko Duronjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borko Duronjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında OFK Beograd U19

1 Temmuz 2014 yılında OFK Belgrad

25 Ocak 2017 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2019 yılında FK TSC

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Nis

17 Ocak 2022 yılında Radnik

Borko Duronjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borko Duronjic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Borko Duronjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad (-2013), OFK Belgrad (2014)

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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