Borko Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borko Tomasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borko Tomasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Borko Tomasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Borko Tomasevic 5 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Borko Tomasevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Lovcen Cetinje futbol takımında oynamaktadır. FK Lovcen Cetinje takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Borko Tomasevic'nin FK Lovcen Cetinje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Borko Tomasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Borko Tomasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2021 yılında FK Cetinje
30 Haziran 2022 yılında FK Iskra II
1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra
9 Ağustos 2022 yılında Mladost DG
11 Şubat 2023 yılında FK Lovcen
Borko Tomasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Borko Tomasevic şuan FK Lovcen Cetinje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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