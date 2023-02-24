Borko Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borko Tomasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Borko Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Borko Tomasevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.