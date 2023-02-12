Borna Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borna Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borna Barisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borna Barisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borna Barisic 10 Kasım 1992 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Borna Barišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borna Barisic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Borna Barisic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 7 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Borna Barisic'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Borna Barisic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bornab7/

Borna Barisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Borna Barisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Borna Barisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borna Barisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek

20 Ocak 2012 yılında Bijelo Brdo

5 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Zagreb

17 Ağu 2015 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek

7 Ağu 2018 yılında Glasgow Rangers

Borna Barisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borna Barisic şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Borna Barisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Osijek

Hırvatistan takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 1 gol atmıştır.

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