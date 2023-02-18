Borna Bilobrk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borna Bilobrk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borna Bilobrk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borna Bilobrk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borna Bilobrk 20 Ocak 2001 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borna Bilobrk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Damir Jozic yapmaktadır. Borna Bilobrk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Borna Bilobrk'nin NK Jarun ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Borna Bilobrk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borna Bilobrk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borna Bilobrk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borna Bilobrk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2016 yılında NK Orijent U17

6 Eylül 2017 yılında Empoli U17

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2018 yılında NK Maksimir

15 Temmuz 2019 yılında NK Inter Z. U19

9 Aralık 2019 yılında Inter Zapresic

5 Ekim 2020 yılında NK Opatija

6 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

Borna Bilobrk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borna Bilobrk şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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