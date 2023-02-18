Borna Proleta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Borna Proleta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Borna Proleta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Borna Proleta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Borna Proleta 26 Kasım 2001 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Borna Proleta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Borna Proleta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Borna Proleta'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Borna Proleta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Borna Proleta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Borna Proleta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Borna Proleta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2020 yılında NK Jarun

18 Ocak 2022 yılında NK Vrapce

29 Temmuz 2022 yılında NK Kustosija

30 Ağu 2022 yılında ND Primorje

Borna Proleta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Borna Proleta şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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