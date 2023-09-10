Bornova 1877’den gollü başlangıç

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ligin ilk haftasında Bayburt Özel İdare Spor'u 5-1 mağlup ederek gollü bir başlangıç yaptı.

Tarihinde ilk kez profesyonel liglerde boy gösteren Bornova 1877, TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk maçında Bayburt Özel İdare Spor'u 5-1 mağlup etti. Maçın hemen başında geriye düşen İzmir ekibi, Murat Çaydemir, Berkay Eyolcu, Yakal Taylan (2) ve Eren Fansa'nın golleriyle farka koştu. Konuk ekibin tek golünü ise Berat Aydın kaydetti. Bu skorla birlikte Bornova 1877, +4 averajla puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. Lider durumda ise +6 averajla Erbaaspor bulunuyor.

Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877'yi sezonun ilk mücadelesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın ısınma bölümünden itibaren özellikle futbolculara yoğun bir destek gösteren taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımı tribüne çağırarak alkışlarla soyunma odasına gönderirken mücadelenin başlamasıyla birlikte 90 dakika boyunca da takımlarını yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)