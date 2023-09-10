Bornova 1877’den gollü başlangıç

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ligin ilk haftasında Bayburt Özel İdare Spor'u 5-1 mağlup ederek gollü bir başlangıç yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bornova 1877’den gollü başlangıç

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ligin ilk haftasında Bayburt Özel İdare Spor'u 5-1 mağlup ederek gollü bir başlangıç yaptı.

Tarihinde ilk kez profesyonel liglerde boy gösteren Bornova 1877, TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk maçında Bayburt Özel İdare Spor'u 5-1 mağlup etti. Maçın hemen başında geriye düşen İzmir ekibi, Murat Çaydemir, Berkay Eyolcu, Yakal Taylan (2) ve Eren Fansa'nın golleriyle farka koştu. Konuk ekibin tek golünü ise Berat Aydın kaydetti. Bu skorla birlikte Bornova 1877, +4 averajla puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. Lider durumda ise +6 averajla Erbaaspor bulunuyor.

Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877'yi sezonun ilk mücadelesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın ısınma bölümünden itibaren özellikle futbolculara yoğun bir destek gösteren taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımı tribüne çağırarak alkışlarla soyunma odasına gönderirken mücadelenin başlamasıyla birlikte 90 dakika boyunca da takımlarını yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak
Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak
Uçan Türk’ler yaza damga vurdu
Uçan Türk’ler yaza damga vurdu
Son Haberler
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
TFF 3. Lig 1. Grup
TFF 3. Lig 1. Grup
EURO 2008’deki Türkiye - İsviçre maçının futbolcuları, depremzedeler için yeniden rakip oldular
EURO 2008’deki Türkiye - İsviçre maçının futbolcuları, depremzedeler için yeniden rakip oldular
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Türkiye’de şikeyi ortaya eski kaleci Sefer Hakan Olgunun oğlu futbolu seçmedi
Türkiye’de şikeyi ortaya eski kaleci Sefer Hakan Olgunun oğlu futbolu seçmedi
Yiğitler, depremzedelere moral olsun diye Hatay’da meydana çıkacak
Yiğitler, depremzedelere moral olsun diye Hatay’da meydana çıkacak
Spor Bakan'ı Osman Aşkın Bak’tan, Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı
Spor Bakan'ı Osman Aşkın Bak’tan, Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı