Bornova 1881 Spor ve Foça Belediyespor puanları paylaştı
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında, Bornova 1881 Spor ile Foça Belediyespor beraber kaldı.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında, Bornova 1881 Spor ile Foça Belediyespor beraber kaldı.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında, Bornova 1881 Spor ile Foça Belediyespor karşı karşıya geldi. Bornova Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını deplasmanda Foça Belediyespor galip tamamladı. 90 dakikanın sonucunda ise takımlar 2-2 beraber kaldı.
Kaynak: İHA
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