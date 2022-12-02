Bornova Kaymakamı Fatih Genel tekerlekli sandalyeye binerek engelli sporcularla basket atışı yaptı

Atlı okçuluk sporundaki başarıları ile dikkat çeken Bornova Kaymakamı Fatih Genel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle tekerlekli sandalyeye binerek engelli sporcularla basket atışı yaptı.

İzmir Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesinin spor salonu, engelsiz maça sahne oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen basketbol müsabakasında, tekerlekli sandalye kullanan engelli sporcular karşılaştı. Atlı okçuluk sporunda başarılara imza atan Bornova Kaymakamı Fatih Genel de tekerlekli sandalye kullanarak basketbolcu gençlerle birlikte ısındı. Kaymakam Genel, daha sonra yine tekerlekli sandalye üzerinde basket atışları yaptı.

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FATİH GENEL: "ENGEL TANIMIYORUZ"

Genel, "Bugün engel tanımadığımızı göstermek için buradayız. Engelliler bütün sporları yapabilir. Basketbol da aslında en zor sporlardan biri. Ben sporla uğraşan biriyim ve basketbol oynamak çok hoşuma gitti. İlk kez tekerlekli sandalye ile spor yaptım ve tabii ki zorlandım ama keyifli bir gün oldu. Buradan tüm özel gençlerimizi, engelli vatandaşlarımızı bu tür mücadelelere davet ediyorum" dedi.