Boro Eric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boro Eric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boro Eric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boro Eric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boro Eric 21 Ocak 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Boro Erić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boro Eric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boro Eric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Boro Eric'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boro Eric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boro Eric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boro Eric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boro Eric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

5 Şubat 2021 yılında Banja Luka U19

29 Temmuz 2022 yılında Mrkonjic

Boro Eric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boro Eric şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boro Eric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sarajevo

Bosna-Hersek U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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