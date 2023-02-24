Boro Misovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boro Misovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boro Misovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boro Misovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boro Misovic 25 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Boro Mišović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boro Misovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boro Misovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boro Misovic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boro Misovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boro Misovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boro Misovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boro Misovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2022 yılında Slavija S.

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Boro Misovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boro Misovic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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