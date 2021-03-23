Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine piyasada meydana gelen hareketlilik Borsa İstanbul'u olumsuz etkiledi. Dün devre kesici uygulamasına giden kurum, bugün de açığa satış yasağı kararı verdi. Peki Borsa açığa satış ne demek? Açığa satış yasağı nedir? İşte detaylar...

BORSA AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?

Gerçekte sahip olunmayan fakat satışı gerçekleştikten sonra düşmesi beklenen hisse senedini satmak anlamına gelen açığa satış işlemi, satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi olarak da gerçekleştirilebilir.

Açığa satış, Hisse Senedi üzerinde uygulanan ve sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eden bir işlemdir.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NEDİR?

Bir borsanın açığa satış yasağı getirmesi ise yasağın uygulandığı firmanın, açığa satış işlemlerini belirli bir süre yapmasına getirilen kısıtlamadır. Yani açığa satış yasağı getirilen firmalar, belirlenen süre boyunca sahip olunmayan hisse senedinin satışını gerçekleştiremez.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul, volatil seyreden Vakko Tekstil hisselerine tek fiyattan işlem görme tedbiri getirildiğini duyurdu.

Tek fiyat tedbiri, VTBS kapsamında gerekli görülmesi halinde 3. ve en son kademe tedbir olarak uygulanıyor.

NE ZAMAN KALKACAK?

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, VAKKO hisseleri Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 23/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/04/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

SON DAKİKA! Borsa İstanbul'da ikinci devre kesici uygulaması!

Borsa devre kesici nedir? Ne demek? Borsa devre kesici kaç dakika?