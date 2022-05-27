Borsa güne yükselişle başladı! İşte borsa için kritik veriler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 2.454,41 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,57 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 2.454,41 puana yükseldi.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32'yle finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,04'lük sınırlı düşüşle iletişim oldu. "PAY PİYASALARI POZİTİF KARŞILANDI" Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının pay piyasalarında pozitif karşılandığını söyledi. "MOODY'SİN DEĞERLENDİRMESİ GÜNDEMDE" Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun izleneceğini belirten analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi. Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı! 19 Mayıs Borsa İstanbul (BİST) açık mı, çalışıyor mu 2022? 19 Mayıs borsa tatil mi, kapalı mı 2022?