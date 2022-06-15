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  3. Borsa güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Borsa güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Borsa yatırımcıları, güncel BİST verilerini merak ediyor. İşte güncel Borsa İstanbul verileri...

Borsa güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.514,14 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,23 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 2.514,14 puana yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

EN ÇOK KAZANDIRAN BİLİŞİM SEKTÖRÜ OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,47 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,90'la bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 0,29'la gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Borsa güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,5 azalışla 2.508,91 puandan tamamladı. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Borsa güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de bulunduğunu, bunun da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satışlar verilerinin izleneceğini açıkladı.

Borsa güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

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