Borsa güne yükselişle başladı! Yatırımcılar kara geçti! İşte borsa için kritik veriler...

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,28'le finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,62 değer kazancıyla 2.527,15 puandan tamamladı.

KÜRESEL PAY PİYASALARI DESTEKLENDİ

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ile Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini açıkladı.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını belirtti.

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