Borsa günün ilk yarısında yükseliş gösterdi, dolar 6,9588 seviyesine geriledi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazandı ve 1.556,74 puana yükselmiş oldu.

BIST 100 endeksi günü ilk yarısında yükseliş gösterdi. Borsa, saat 13.00 itibarıyla 1.556,74 seviyesine yükseldi. Borsada toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyindedir.

İlk yarıda bankacılık ve holding endeksi sırayla yüzde 0,74 ve yüzde 1,24 yükseldi. Finansal kiralama, factoring yüzde 3,29 artık ile sektör endeksleri arasında en çok kazandıran oldu. Spor hisseleri ise yüzde 0,47 ile en çok gerileyen endeks oldu.

BIST 100 endeksi güne yükseliş ile başlamıştı. Döviz kurlarındaki değer kaybının etkisiyle günün ilk yarısında BIST 100 değer kazandı. Son altı ayda dolar ilk kez 6,9588 seviyesine kadar indi.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişen olayların yatırımcılar için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Analistler, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşmasının ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin göreve başlamasının piyasalara pozitif yansıdığını kaydetti. Teknik olarak BIST 100 için 1.570 bölgesi direnç, 1.525 seviyesinin ise destek oluşturduğu belirtildi.