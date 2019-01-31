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Borsa ilk yarıda 105 bini aştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda 105 bini aştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.353,00 puanlık artışla 105 bin 542 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi ise yüzde 2,10 değer kazandı.

Kaynak: İHA

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