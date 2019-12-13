Borsa ilk yarıda 111 bini aştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,47 arttı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,47 arttı. Endeks, 1.619 puanlık artışla 111 bin 733 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,90, holding endeksi de yüzde 0,53 değer kazandı.

Kaynak: İHA