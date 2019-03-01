Borsa, günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 388 puanlık artışla 104 bin 529 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kazandı.