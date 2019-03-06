Borsa, günü yüzde 0,44'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,44'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 462 puanlık azalışla 103 bin 730 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kaybetti.