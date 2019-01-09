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  3. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 459 puanlık artışla 91 bin 156 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,68 arttı.


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