Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 68,48 puanlık artışla 104 bin 664 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı.
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