Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,67'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,67'lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,67'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,67'lik yükselişle başladı. Endeks, 664,53 puanlık artışla 99 bin 990 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.
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