Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu

Borsa İstanbul, 2022'de Getiri Şampiyonu Oldu

Borsa İstanbul, 2022 yılında küresel enflasyon artışı, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle dünya genelinde negatif getiri yaşanan bir yılda en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu.

Borsaların Performansı ve Getiriler

Dünya genelindeki borsalara kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri 2022 yılında yüzde 18 azalırken, Borsa İstanbul dolar bazında yüzde 105 artışla en fazla getiriyi sağlayan borsa olarak öne çıktı. 91 borsadan sadece 21'i pozitif getiri sağladı.

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Dünya Borsalarının Değer Kaybı ve Getiri Kaynakları

MSCI ACWI Endeksi yüzde 18, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi ise yüzde 20 kayıpla 2022 yılını tamamladı. Zimbabve Borsası yüzde 79 ile ikinci en yüksek getiri sağlayan borsa oldu. En fazla kayıp yaşanan 10 borsa arasında Afrika ve Asya ülkeleri borsaları ağırlıklı olarak yer aldı.

Borsaların Piyasa Değeri ve Borsa İstanbul'un Yükselişi

"Türkiye Sermaye Piyasası 2022" raporuna göre, dünya borsalarının toplam piyasa değeri 101 trilyon dolara geriledi. Borsa İstanbul ise önceki yıla göre 8 sıra yükselerek 330 milyar dolar piyasa değeriyle 2022'de 30. sıraya yerleşti.

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Yatırım Fonları ve Yatırım Kuruluşlarının Durumu

Dünya genelinde yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 2022'de yüzde 15 azalarak 60 trilyon dolara geriledi. ABD, 29 trilyon dolarlık yatırım fonu portföyü ile dünyada lider konumda yer aldı. Türkiye'nin yatırım fonu portföyü ise dolar bazında yüzde 79 artarak 36 milyar dolara yükseldi ve dünya sıralamasında 31. sıraya yükseldi.