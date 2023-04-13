Borsa İstanbul En Değerli Şirketler Hangileridir? En Değerli Şirket Listesi

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler hangileri. Bu şirketler yatırımcısına ne kazandırıyor. Şirketleri yakından tanımak isteyenler için tüm detaylar haberimizde.

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Borsa İstanbul En Değerli Şirketler Hangileridir? En Değerli Şirket Listesi

Borsa İstanbul küresel çapta günümüzde önemli rol oynar. Borsa İstanbul en değerli şirketler hangileridir? ve şirketler hakkında bilgiler nelerdir. En değerli şirketleri yakından tanıyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte o şirketler.

Borsa İstanbul En Değerli Şirket Listesi (Piyasa Değerine Göre)

Bu liste borsaveyatirim.com isimli internet sitesinden alınmıştır.

KODPiyasa Değeri (Milyon TL)Hisse AdıSektörü
SASA249371Sasa Polyester Sanayi A.Ş.Kimya, Petrol, Plastik
FROTO212125Ford OtosanOtomotiv
KCHOL207183Koç HoldingHolding ve Yatırım
ENKAI192120Enka İnşaatİnşaat
THYAO183540Türk Hava YollarıUlaştırma
TUPRS150868TüpraşPetrol
SISE134904ŞişecamHolding ve Yatırım
QNBFB134201QNB FinansbankBanka
EREGL126700Ereğli Demir ÇelikMetal Ana
ASELS121980AselsanTeknoloji
ISCTR121500İş Bankası (C)Banka
GARAN121044Garanti BankasıBanka
TOASO104400Tofaş FabrikaOtomotiv
BIMAS97091.3Bim Birleşik Mağazalar A.ŞTicaret
ISDMR95526İskenderun Demir ÇelikMetal Ana
AKBNK92820AkbankBanka
VAKBN90433.2VakıfbankBanka
YKBNK85653.1Yapı Kredi BankasıBanka
SAHOL83860.6Sabancı HoldingHolding ve Yatırım
ARCLK81898.3ArçelikMetal Eşya, Makine
HALKB80469.5HalkbankBanka
TCELL78760Turkcellİletişim
GUBRF77721.8Gübre FabrikalarıKimya, Petrol, Plastik
HEKTS76912HektaşKimya, Petrol, Plastik
KOZAL71479.8Koza AltınMadencilik
TTKOM65975Türk Telekomİletişim
CCOLA56521.2Coca-Cola İçecek A.ŞGıda, İçecek
ASTOR54740.3Astor EnerjiMetal Eşya, Makine
PGSUS51528.4Pegasus Hava TaşımacılığıUlaştırma
KENT41646Kent GıdaGıda, İçecek
OYAKC40731.9Oyak ÇimentoÇimento
AKSEN39635.2Aksa EnerjiElektrik
INVES39225Investco HoldingHolding ve Yatırım
AEFES39019.7Anadolu EfesGıda, İçecek
GESAN38870Girişim ElektrikElektrik
ENJSA38455.6Enerjisa EnerjiElektrik
PETKM37863.9PetkimPetrol
MGROS31793.1MigrosTicaret
ALARK31385.2Alarko HoldingHolding ve Yatırım
KLNMA30625T. Kalkınma BankasıBanka
TTRAK29507.7Türk TraktörOtomotiv
TAVHL29480.3TAV HoldingHolding ve Yatırım
KONTR28740Kontrolmatik TeknolojiElektrik
DOAS28358Doğuş OtomotivOtomotiv
EKGYO27664Emlak Konut GYOGYO
DOHOL25201.1Doğan HoldingHolding ve Yatırım
SMRTG24571.8Smart Güneş EnerjisiElektrik
OTKAR24360OtokarOtomotiv
BRYAT24271.9Borusan YatırımHolding ve Yatırım
AGHOL24049Anadolu Grubu HoldingHolding ve Yatırım

Koç Holding

Koç Holding, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biridir ve birçok sektörde faaliyet gösterir. 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulmuştur. Daha sonra oğlu Mustafa Koç, şirketi modernize ederek büyütmüş ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir şirket haline getirmiştir.

Koç Holding'in faaliyet alanları arasında otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim malları, savunma sanayii, turizm, gıda, finansal hizmetler ve perakende gibi birçok sektöre yatırımları bulunmaktadır. Şirketin başlıca iştirakleri arasında Ford Otosan, Tüpraş, Aygaz, Arçelik ve Yapı Kredi Bankası gibi önemli şirketler yer alır.

Koç Holding, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmuş önemli şirketlerden biridir ve yıllık ciro bazında Türkiye'nin en büyük şirketidir. Günümüzde aynı zamanda sürdürülebilirlik, çevresel koruma ve toplumsal sorumluluk gibi konularda da önemli çalışmalar yapmaktadır.

Sabancı Holding

Sabancı Holding, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biridir ve birçok sektörde faaliyet gösterir. 1966 yılında Hacı Sabancı tarafından kurulmuştur. Holding, tekstil, enerji, perakende, bankacılık, sigorta, tarım, sanayi, hizmetler ve diğer sektörlerdeki yatırımlarıyla bilinir.

Sabancı Holding'in bünyesinde yer alan şirketler arasında Sabancı Üniversitesi, Akbank, Carrefoursa, Enerjisa, Teknosa, Temsa, Brisa, Kordsa, Avivasa, şirketleri bulunur. Holding, ayrıca ABD, İngiltere, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yatırımları bulunmaktadır.

Sabancı Holding, toplumsal ve çevresel sorumluluk konularında da çalışmalar yapmaktadır. Özellikle sabit ve mobil sağlık hizmetlerinin yanı sıra, kültürel ve sanatsal alanları destekleyen projeleri ile tanınır. Günümüzde Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Sabancı Holding, ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren birçok şirketin yenilikçi yeteneklerini bir araya getirmek için stratejik ortaklıklar ve birleşmeler yapmıştır.

İş Bankası

İş Bankası günümüzde Türkiye'nin en büyük ve önde gelen bankalarından biridir. 1924 yılında İş Bankası, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Türkiye'de ve yurtdışında birçok şube ve finansal hizmetler sunan ofisleri bulunmaktadır.

İş Bankası, bireysel ve ticari müşterilerine bir dizi bankacılık ve finansal hizmetler sunar, kredi kartları, bireysel krediler, kurumsal krediler, yatırım fonları, mevduat hesapları, para transferleri ve benzeri hizmetler gibi. Aynı zamanda, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve diğer varlık yönetimi hizmetleri sunar.

İş Bankası, 10'dan fazla ülkede şubeleri bulunan bir banka olup, dünya çapında endüstri liderleriyle yapılan stratejik iş birlikleri ile bankacılık ve finans alanında adını duyurmuştur. Aynı zamanda günümüzde bankanın bireysel müşterilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere, büyük işletmelere ve kamu kurumlarına yönelik bir dizi finansal hizmetleri mevcuttur.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

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