Borsa İstanbul En Değerli Şirketler Hangileridir? En Değerli Şirket Listesi

Borsa İstanbul küresel çapta günümüzde önemli rol oynar. Borsa İstanbul en değerli şirketler hangileridir? ve şirketler hakkında bilgiler nelerdir. En değerli şirketleri yakından tanıyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte o şirketler.
Borsa İstanbul En Değerli Şirket Listesi (Piyasa Değerine Göre)
Bu liste borsaveyatirim.com isimli internet sitesinden alınmıştır.
|KOD
|Piyasa Değeri (Milyon TL)
|Hisse Adı
|Sektörü
|SASA
|249371
|Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
|Kimya, Petrol, Plastik
|FROTO
|212125
|Ford Otosan
|Otomotiv
|KCHOL
|207183
|Koç Holding
|Holding ve Yatırım
|ENKAI
|192120
|Enka İnşaat
|İnşaat
|THYAO
|183540
|Türk Hava Yolları
|Ulaştırma
|TUPRS
|150868
|Tüpraş
|Petrol
|SISE
|134904
|Şişecam
|Holding ve Yatırım
|QNBFB
|134201
|QNB Finansbank
|Banka
|EREGL
|126700
|Ereğli Demir Çelik
|Metal Ana
|ASELS
|121980
|Aselsan
|Teknoloji
|ISCTR
|121500
|İş Bankası (C)
|Banka
|GARAN
|121044
|Garanti Bankası
|Banka
|TOASO
|104400
|Tofaş Fabrika
|Otomotiv
|BIMAS
|97091.3
|Bim Birleşik Mağazalar A.Ş
|Ticaret
|ISDMR
|95526
|İskenderun Demir Çelik
|Metal Ana
|AKBNK
|92820
|Akbank
|Banka
|VAKBN
|90433.2
|Vakıfbank
|Banka
|YKBNK
|85653.1
|Yapı Kredi Bankası
|Banka
|SAHOL
|83860.6
|Sabancı Holding
|Holding ve Yatırım
|ARCLK
|81898.3
|Arçelik
|Metal Eşya, Makine
|HALKB
|80469.5
|Halkbank
|Banka
|TCELL
|78760
|Turkcell
|İletişim
|GUBRF
|77721.8
|Gübre Fabrikaları
|Kimya, Petrol, Plastik
|HEKTS
|76912
|Hektaş
|Kimya, Petrol, Plastik
|KOZAL
|71479.8
|Koza Altın
|Madencilik
|TTKOM
|65975
|Türk Telekom
|İletişim
|CCOLA
|56521.2
|Coca-Cola İçecek A.Ş
|Gıda, İçecek
|ASTOR
|54740.3
|Astor Enerji
|Metal Eşya, Makine
|PGSUS
|51528.4
|Pegasus Hava Taşımacılığı
|Ulaştırma
|KENT
|41646
|Kent Gıda
|Gıda, İçecek
|OYAKC
|40731.9
|Oyak Çimento
|Çimento
|AKSEN
|39635.2
|Aksa Enerji
|Elektrik
|INVES
|39225
|Investco Holding
|Holding ve Yatırım
|AEFES
|39019.7
|Anadolu Efes
|Gıda, İçecek
|GESAN
|38870
|Girişim Elektrik
|Elektrik
|ENJSA
|38455.6
|Enerjisa Enerji
|Elektrik
|PETKM
|37863.9
|Petkim
|Petrol
|MGROS
|31793.1
|Migros
|Ticaret
|ALARK
|31385.2
|Alarko Holding
|Holding ve Yatırım
|KLNMA
|30625
|T. Kalkınma Bankası
|Banka
|TTRAK
|29507.7
|Türk Traktör
|Otomotiv
|TAVHL
|29480.3
|TAV Holding
|Holding ve Yatırım
|KONTR
|28740
|Kontrolmatik Teknoloji
|Elektrik
|DOAS
|28358
|Doğuş Otomotiv
|Otomotiv
|EKGYO
|27664
|Emlak Konut GYO
|GYO
|DOHOL
|25201.1
|Doğan Holding
|Holding ve Yatırım
|SMRTG
|24571.8
|Smart Güneş Enerjisi
|Elektrik
|OTKAR
|24360
|Otokar
|Otomotiv
|BRYAT
|24271.9
|Borusan Yatırım
|Holding ve Yatırım
|AGHOL
|24049
|Anadolu Grubu Holding
|Holding ve Yatırım
Koç Holding
Koç Holding, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biridir ve birçok sektörde faaliyet gösterir. 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulmuştur. Daha sonra oğlu Mustafa Koç, şirketi modernize ederek büyütmüş ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir şirket haline getirmiştir.
Koç Holding'in faaliyet alanları arasında otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim malları, savunma sanayii, turizm, gıda, finansal hizmetler ve perakende gibi birçok sektöre yatırımları bulunmaktadır. Şirketin başlıca iştirakleri arasında Ford Otosan, Tüpraş, Aygaz, Arçelik ve Yapı Kredi Bankası gibi önemli şirketler yer alır.
Koç Holding, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmuş önemli şirketlerden biridir ve yıllık ciro bazında Türkiye'nin en büyük şirketidir. Günümüzde aynı zamanda sürdürülebilirlik, çevresel koruma ve toplumsal sorumluluk gibi konularda da önemli çalışmalar yapmaktadır.
Sabancı Holding
Sabancı Holding, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biridir ve birçok sektörde faaliyet gösterir. 1966 yılında Hacı Sabancı tarafından kurulmuştur. Holding, tekstil, enerji, perakende, bankacılık, sigorta, tarım, sanayi, hizmetler ve diğer sektörlerdeki yatırımlarıyla bilinir.
Sabancı Holding'in bünyesinde yer alan şirketler arasında Sabancı Üniversitesi, Akbank, Carrefoursa, Enerjisa, Teknosa, Temsa, Brisa, Kordsa, Avivasa, şirketleri bulunur. Holding, ayrıca ABD, İngiltere, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yatırımları bulunmaktadır.
Sabancı Holding, toplumsal ve çevresel sorumluluk konularında da çalışmalar yapmaktadır. Özellikle sabit ve mobil sağlık hizmetlerinin yanı sıra, kültürel ve sanatsal alanları destekleyen projeleri ile tanınır. Günümüzde Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Sabancı Holding, ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren birçok şirketin yenilikçi yeteneklerini bir araya getirmek için stratejik ortaklıklar ve birleşmeler yapmıştır.
İş Bankası
İş Bankası günümüzde Türkiye'nin en büyük ve önde gelen bankalarından biridir. 1924 yılında İş Bankası, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Türkiye'de ve yurtdışında birçok şube ve finansal hizmetler sunan ofisleri bulunmaktadır.
İş Bankası, bireysel ve ticari müşterilerine bir dizi bankacılık ve finansal hizmetler sunar, kredi kartları, bireysel krediler, kurumsal krediler, yatırım fonları, mevduat hesapları, para transferleri ve benzeri hizmetler gibi. Aynı zamanda, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve diğer varlık yönetimi hizmetleri sunar.
İş Bankası, 10'dan fazla ülkede şubeleri bulunan bir banka olup, dünya çapında endüstri liderleriyle yapılan stratejik iş birlikleri ile bankacılık ve finans alanında adını duyurmuştur. Aynı zamanda günümüzde bankanın bireysel müşterilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere, büyük işletmelere ve kamu kurumlarına yönelik bir dizi finansal hizmetleri mevcuttur.
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