Borsa İstanbul En Değerli Şirketler Hangileridir? En Değerli Şirket Listesi

Borsa İstanbul küresel çapta günümüzde önemli rol oynar. Borsa İstanbul en değerli şirketler hangileridir? ve şirketler hakkında bilgiler nelerdir. En değerli şirketleri yakından tanıyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte o şirketler.

Borsa İstanbul En Değerli Şirket Listesi (Piyasa Değerine Göre)

Bu liste borsaveyatirim.com isimli internet sitesinden alınmıştır.

KOD Piyasa Değeri (Milyon TL) Hisse Adı Sektörü SASA 249371 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Kimya, Petrol, Plastik FROTO 212125 Ford Otosan Otomotiv KCHOL 207183 Koç Holding Holding ve Yatırım ENKAI 192120 Enka İnşaat İnşaat THYAO 183540 Türk Hava Yolları Ulaştırma TUPRS 150868 Tüpraş Petrol SISE 134904 Şişecam Holding ve Yatırım QNBFB 134201 QNB Finansbank Banka EREGL 126700 Ereğli Demir Çelik Metal Ana ASELS 121980 Aselsan Teknoloji ISCTR 121500 İş Bankası (C) Banka GARAN 121044 Garanti Bankası Banka TOASO 104400 Tofaş Fabrika Otomotiv BIMAS 97091.3 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş Ticaret ISDMR 95526 İskenderun Demir Çelik Metal Ana AKBNK 92820 Akbank Banka VAKBN 90433.2 Vakıfbank Banka YKBNK 85653.1 Yapı Kredi Bankası Banka SAHOL 83860.6 Sabancı Holding Holding ve Yatırım ARCLK 81898.3 Arçelik Metal Eşya, Makine HALKB 80469.5 Halkbank Banka TCELL 78760 Turkcell İletişim GUBRF 77721.8 Gübre Fabrikaları Kimya, Petrol, Plastik HEKTS 76912 Hektaş Kimya, Petrol, Plastik KOZAL 71479.8 Koza Altın Madencilik TTKOM 65975 Türk Telekom İletişim CCOLA 56521.2 Coca-Cola İçecek A.Ş Gıda, İçecek ASTOR 54740.3 Astor Enerji Metal Eşya, Makine PGSUS 51528.4 Pegasus Hava Taşımacılığı Ulaştırma KENT 41646 Kent Gıda Gıda, İçecek OYAKC 40731.9 Oyak Çimento Çimento AKSEN 39635.2 Aksa Enerji Elektrik INVES 39225 Investco Holding Holding ve Yatırım AEFES 39019.7 Anadolu Efes Gıda, İçecek GESAN 38870 Girişim Elektrik Elektrik ENJSA 38455.6 Enerjisa Enerji Elektrik PETKM 37863.9 Petkim Petrol MGROS 31793.1 Migros Ticaret ALARK 31385.2 Alarko Holding Holding ve Yatırım KLNMA 30625 T. Kalkınma Bankası Banka TTRAK 29507.7 Türk Traktör Otomotiv TAVHL 29480.3 TAV Holding Holding ve Yatırım KONTR 28740 Kontrolmatik Teknoloji Elektrik DOAS 28358 Doğuş Otomotiv Otomotiv EKGYO 27664 Emlak Konut GYO GYO DOHOL 25201.1 Doğan Holding Holding ve Yatırım SMRTG 24571.8 Smart Güneş Enerjisi Elektrik OTKAR 24360 Otokar Otomotiv BRYAT 24271.9 Borusan Yatırım Holding ve Yatırım AGHOL 24049 Anadolu Grubu Holding Holding ve Yatırım

Koç Holding

Koç Holding, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biridir ve birçok sektörde faaliyet gösterir. 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulmuştur. Daha sonra oğlu Mustafa Koç, şirketi modernize ederek büyütmüş ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir şirket haline getirmiştir.



Koç Holding'in faaliyet alanları arasında otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim malları, savunma sanayii, turizm, gıda, finansal hizmetler ve perakende gibi birçok sektöre yatırımları bulunmaktadır. Şirketin başlıca iştirakleri arasında Ford Otosan, Tüpraş, Aygaz, Arçelik ve Yapı Kredi Bankası gibi önemli şirketler yer alır.



Koç Holding, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmuş önemli şirketlerden biridir ve yıllık ciro bazında Türkiye'nin en büyük şirketidir. Günümüzde aynı zamanda sürdürülebilirlik, çevresel koruma ve toplumsal sorumluluk gibi konularda da önemli çalışmalar yapmaktadır.

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Sabancı Holding

Sabancı Holding, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biridir ve birçok sektörde faaliyet gösterir. 1966 yılında Hacı Sabancı tarafından kurulmuştur. Holding, tekstil, enerji, perakende, bankacılık, sigorta, tarım, sanayi, hizmetler ve diğer sektörlerdeki yatırımlarıyla bilinir.

Sabancı Holding'in bünyesinde yer alan şirketler arasında Sabancı Üniversitesi, Akbank, Carrefoursa, Enerjisa, Teknosa, Temsa, Brisa, Kordsa, Avivasa, şirketleri bulunur. Holding, ayrıca ABD, İngiltere, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yatırımları bulunmaktadır.

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Sabancı Holding, toplumsal ve çevresel sorumluluk konularında da çalışmalar yapmaktadır. Özellikle sabit ve mobil sağlık hizmetlerinin yanı sıra, kültürel ve sanatsal alanları destekleyen projeleri ile tanınır. Günümüzde Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Sabancı Holding, ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren birçok şirketin yenilikçi yeteneklerini bir araya getirmek için stratejik ortaklıklar ve birleşmeler yapmıştır.

İş Bankası

İş Bankası günümüzde Türkiye'nin en büyük ve önde gelen bankalarından biridir. 1924 yılında İş Bankası, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Türkiye'de ve yurtdışında birçok şube ve finansal hizmetler sunan ofisleri bulunmaktadır.

İş Bankası, bireysel ve ticari müşterilerine bir dizi bankacılık ve finansal hizmetler sunar, kredi kartları, bireysel krediler, kurumsal krediler, yatırım fonları, mevduat hesapları, para transferleri ve benzeri hizmetler gibi. Aynı zamanda, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve diğer varlık yönetimi hizmetleri sunar.

İş Bankası, 10'dan fazla ülkede şubeleri bulunan bir banka olup, dünya çapında endüstri liderleriyle yapılan stratejik iş birlikleri ile bankacılık ve finans alanında adını duyurmuştur. Aynı zamanda günümüzde bankanın bireysel müşterilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere, büyük işletmelere ve kamu kurumlarına yönelik bir dizi finansal hizmetleri mevcuttur.

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