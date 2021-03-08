Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa mı etti? Hakan Atilla neden istifa etti?

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atillaİ Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı. Peki neden?

HAKAN ATİLLA İSTİFA MI ETTİ

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği öğrenildi.

Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiğini duyurduğu açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ancak konuya ilişkin başka bir bilgilendirme yapılmadı.

HAKAN ATİLLA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Öte yandan Hakan Atilla, geçtiğimiz günlerde istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili "İzne ayrıldım. İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" cevabını vermişti.

Atilla, ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine başlamıştı.

Hakan Atilla kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?