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  3. Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle kapattı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle kapattı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle kapattı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 428,98 puanlık artışla 103 bin 695 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,15 azaldı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,42'lik yükselişle kapattı

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