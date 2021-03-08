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  3. Borsa İstanbul kabul etti: Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifası resmen onaylandı!

Borsa İstanbul kabul etti: Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifası resmen onaylandı!

Son dakika haberi... Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul kabul etti: Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifası resmen onaylandı!

Son dakika haberi... Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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