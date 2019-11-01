Borsa İstanbul - Şirketler için kurumsal dönüşüm programı

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi, gelişme ve büyüme potansiyeli olan ve ülkemiz için gelecek vadeden şirketlere yönelik hazırladıkları Kurumsal Dönüşüm Programı BISTEP'in üçüncüsünü başlatıyor.

Borse İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Bu Program ile bir yandan şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması ve dönüştürülmesine katkı sağlanırken, diğer yandan Türkiye'nin alanında önde gelen kurumlarından oluşan Program Ortakları ile birlikte alternatif finansman kaynakları ve uzun vadeli finansman olanaklarından yararlanma yolunda şirketlere değerli bir bakış açısı kazandırılıyor" denildi.

Açıklamaya göre, ayrıca şirketlere en sağlıklı biçimde firma değerini nasıl artıracakları, ulusal ve uluslararası piyasalardaki rekabet koşulları ile nasıl başarıyla başa çıkabilecekleri konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılıyor ve programa sınırlı sayıda şirket kabul ediliyor ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı esas alınıyor.

Buna göre program, şirketleri ilgilendiren konularda seminerlere katılma, şirkete özel birebir strateji danışmanlığı alma ve sermaye piyasaları aktörlerinin yanı sıra ülkemizin önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bağlantı kurma fırsatı sunuyor.

Açıklamada, "2019 programı için son başvuru tarihi 8 Kasım 2019 olup, detaylı bilgiye www.borsaistanbul.com/bistep linkinden ulaşılabilir" denildi.

Kaynak: DHA