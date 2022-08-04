Borsa İstanbul, yatırımcılarını zengin etti! Tarihi rekor kırdı...

Borsa İstanbul'a yatırım yapan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Borsa İstanbul, tarihi rekor kırarak yatırımcısını adeta zengin etti.

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Borsa İstanbul, yatırımcılarını zengin etti! Tarihi rekor kırdı...

Borsa İstanbul bugüne tarihi rekor seviyesinde başlarken, yükselişini gün boyu sürdürdü ve rekor seviyesi yükseldi. Borsa'ya yatırım yapanlar pişman olmadı. Yatırımcılar, borsanın tarihi rekor kırmasına sevindi.

Borsa İstanbul, yatırımcılarını zengin etti! Tarihi rekor kırdı...

BIST GÜN BOYU REKOR TAZELEDİ

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi açılış verilerine göre, BIST endeksi yüzde 0,91 yükselişle 2709 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi sonrasında da yükselişini sürdürerek gün içi tarihi zirvesini yüzde 2727 puana yükseltti.

Borsa İstanbul, yatırımcılarını zengin etti! Tarihi rekor kırdı...

Endeks gün içerisinde en düşük 2701 puanı görürken; saat 11:24 itibarıyla yüzde 1,47 oranında yükselişle 2724 puan seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise yüzde 1,29 oranında yükselişle 2293 puan seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul, yatırımcılarını zengin etti! Tarihi rekor kırdı...

Borsa İstanbul, yatırımcılarını zengin etti! Tarihi rekor kırdı...

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