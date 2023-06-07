Borsa İstanbul'da 'ŞİMŞEK' etkisi! Tarihi seviyeye yakın!

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket etti ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 190,05 puan artarak 5.578,85 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 63,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,14, holding endeksi ise yüzde 4,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding sektörü oldu, ancak spor sektörü yüzde 0,51 değer kaybetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

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YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalıyor olsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandığı görülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini yüzde 75 olasılıkla sabit tutacağı öngörülüyor. Ayrıca nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceği beklentisi güçlü bir şekilde devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ve teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.300 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

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