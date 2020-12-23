Borsa İstanbul'da tarihi rekor kırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.70 TL'nin altına çekilen dolar gün boyu bu düzeylerde işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 320 baz puana kadar düştükten sonra Pazartesi günü piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle 333 baz puana yükseldi ve Salı günü de yatay kapandı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6196 lira ve en yüksek 7.6763 lirayı gördükten sonra, 7.63 – 7.64 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2926 lira ve en yüksek 9.3647 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2102 lira ve en yüksek 10.3506 lirayı gördükten sonra 10.35 – 10.36 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21538 - 1.22199 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22170 düzeyindeydi..

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, Noel Tatili öncesi yükseldi. Yatırımcılar, bir yandan Birleşik Krallık'ta belirlenen coronavirüs mutasyonuna ilişkin gelişmeleri izlerken, Bir yandan da ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen 900 milyar dolarlık destek paketinin onaylanması sürecini izliyorlar. Avrupa borsalarında yatırımcılar ayrıca, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere odaklandılar.

ABD borsası endeksleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık koronavirüs mali canlandırma paketini imzalamama tehdidine yatırımcıların aldırış etmemeleri ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının korkulduğu kadar yüksek gelmemesiyle artıda açılmaya hazırlanıyor.