Çocukların havalı tüfek ile oyunu korkunç sonla bittiCanlı anlatım | Gençlerbirliği- Beşiktaş maçında tek golSON DAKİKA! Bakan Akar ve Soylu, Gara'daki şehitler hakkında bilgi verecek!Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? 9. 10. 11. 12. lise sınavları ne zaman yapılacak?40 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 718 kişi gözaltına alındı!Mostafa Mohamed atıyor, Galatasaray kükrüyor!Ticaret Bakanlığı, içinde son model araçların da bulunduğu 9 aracı piyasa fiyatının altında satacakAÖL sınavları nasıl yapılacak? Açık lise sınavları online mi olacak 2021?Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in formalarına rekor ücret! Neymar'ı geride bıraktı!Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin dizisinden ilk kareler yayınlandı!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri 2 trilyon 53 milyara ulaştı!

Borsa şirketlerinin piyasa değeri 2 trilyon 53 milyara ulaştı!

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 53 milyar liraya ulaştı

Borsa şirketlerinin piyasa değeri 2 trilyon 53 milyara ulaştı!

BIST 100'deki şirketlerin toplam piyasa değeri 13.00 itibarıyla 2 trilyon 53 milyar liraya ulaştı. Piyasa değeri ile piyasa defter değeri açısından, BIST 100 endeksine dahil, en büyük 20 şirketin sıralaması şu şekilde:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding57.666.321.6571,32
Ford Otosan56.847.420.0008,07
Ereğli Demir Çelik53.130.000.0001,33
Enka İnşaat43.624.000.0000,89
Bim Mağazalar42.078.960.0007,83
Garanti Bankası42.000.000.0000,68
ASELSAN40.492.800.0002,51
Turkcell37.048.000.0001,83
Akbank34.840.000.0000,55
İskenderun Demir Çelik34.394.000.0001,56
Sasa Polyester31.008.800.00010,74
Türk Telekom29.820.000.0002,48
İş Bankası (C)29.204.805.3000,43
Tüpraş26.344.099.8402,30
Yapı ve Kredi Bankası24.496.448.7240,52
Şişe Cam23.801.173.2161,07
Gübre Fabrikaları23.396.700.00041,21
Sabancı Holding23.199.392.6950,64
Arçelik22.920.700.7141,66
Koza Altın22.112.500.0003,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT