Borsa şirketlerinin piyasa değeri 2 trilyon 53 milyara ulaştı!

BIST 100'deki şirketlerin toplam piyasa değeri 13.00 itibarıyla 2 trilyon 53 milyar liraya ulaştı. Piyasa değeri ile piyasa defter değeri açısından, BIST 100 endeksine dahil, en büyük 20 şirketin sıralaması şu şekilde:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 57.666.321.657 1,32 Ford Otosan 56.847.420.000 8,07 Ereğli Demir Çelik 53.130.000.000 1,33 Enka İnşaat 43.624.000.000 0,89 Bim Mağazalar 42.078.960.000 7,83 Garanti Bankası 42.000.000.000 0,68 ASELSAN 40.492.800.000 2,51 Turkcell 37.048.000.000 1,83 Akbank 34.840.000.000 0,55 İskenderun Demir Çelik 34.394.000.000 1,56 Sasa Polyester 31.008.800.000 10,74 Türk Telekom 29.820.000.000 2,48 İş Bankası (C) 29.204.805.300 0,43 Tüpraş 26.344.099.840 2,30 Yapı ve Kredi Bankası 24.496.448.724 0,52 Şişe Cam 23.801.173.216 1,07 Gübre Fabrikaları 23.396.700.000 41,21 Sabancı Holding 23.199.392.695 0,64 Arçelik 22.920.700.714 1,66 Koza Altın 22.112.500.000 3,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)