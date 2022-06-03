Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

ENFLASYON YÜZDE 73,50'YE YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildiği görüldü.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyleyerek, açıklanan son makroekonomik verilerin enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etmesiyle küresel risk iştahının arttığını belirtti.

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