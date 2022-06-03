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  3. Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

Günün ilk yarısında 2.623,17 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,02 ve 0,46 puan değer kazancıyla 2.602,02 puan oldu. Toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

ENFLASYON YÜZDE 73,50'YE YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi.

Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildiği görüldü.

Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyleyerek, açıklanan son makroekonomik verilerin enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etmesiyle küresel risk iştahının arttığını belirtti.

Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

Borsa yatırımcıları bayram edecek! BIST 100 endeksi, rekor seviyede!

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