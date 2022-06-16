Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 2.536,80 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,69 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.536,80 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90'la gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,38'le inşaat oldu.

FED FAİZİ 75 BAZ PUAN ARTIRDI

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,88 artışla 2.531,11 puandan tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylece, 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı kararını alan banka, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye revize etti.

"GÖRÜNÜME BAĞLI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek toplantıda 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının olası göründüğünü önemle vurgulayarak, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz. Bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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