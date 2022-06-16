Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit olduBurcu Esmersoy Paris'te güneş gibi parladı! Karın kaslarıyla "Akıllara zarar" dedirtti!TCMB yayımladı: Özel sektörün yurt dışı borcu Nisan'da azaldıBİM'den vatandaşlara büyük şıklık! Sıvı Yağ, çay, toz şekerde dev indirim!Ev hanımı ve öğrencilere müjde! LC Waikiki (LCW) evde paketleme işine nasıl başvurulur? Ne kadar ücret verilecek?Süleyman Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nu ağlatacak tepki! "HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor"Sosyal medya yasası nedir? Sosyal medya yasası maddeleri neler? İçeriği ne? Ne zaman yürürlüğe girecek, uygulanacak?TV8 Survivor All Star 135. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeÖmrü uzattığı kanıtlandı! Evlilik aşkı da adamı da öldürmüyor!Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Borsa yatırımcıları, güncel BİST verilerini merak ediyor. İşte güncel Borsa İstanbul verileri...

Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 2.536,80 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,69 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.536,80 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90'la gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,38'le inşaat oldu.

Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

FED FAİZİ 75 BAZ PUAN ARTIRDI

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,88 artışla 2.531,11 puandan tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylece, 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı kararını alan banka, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye revize etti.

Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

"GÖRÜNÜME BAĞLI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek toplantıda 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının olası göründüğünü önemle vurgulayarak, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz. Bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Borsa yatırımcılarına sevindiren haber! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

{TITLE_STRIP}Borsa güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

{TITLE_STRIP}Borsa yükselişte! Yatırımcıları tetikte! İşte güncel BİST verileri...

{TITLE_STRIP}Borsa yatırımcılarına üzen haber! Haftaya düşüşle başladı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT