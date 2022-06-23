Borsa yatırımcılarını sevindirdi ! BİST endeksleri güne nasıl başladı? İşte en çok kazandırıp en çok kaybettiren hisseler!

Borsa İstanbul'un resmi internet sayfasında, açılış bilgileri yayınlandı. Yayınlanan verilere göre, BİST100 endeksi yüzde 0,07 değişime uğradı. Borsa İstanbul, güne 1,77 ile başladı. Kimi şirketler yatırımcılarını sevindirirken kimileri hüsrana uğrattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 2.576,07 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,77 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 2.576,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı yükseliş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,06 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,5'le finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,7'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, ABD Senato'sunda para politikası raporunu paylaşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz. Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım" ifadelerini kullandı.

BİST100 endeksinde yatırımcılarına en çok kazandıran şirketler; Atlantis Yatırım Holding, Lider Faktoring ve Girişim Elektrik Sanayi oldu. En çok kaybettiren şirketler ise; Mazhar Zorlu Holding, Senkron Siber Güvenlik Yazılım, Kristal Kola oldu.

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