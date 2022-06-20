Borsa yatırımcılarını sevindirdi! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 artışla 2.548,95 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,62 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.548,95 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,89'la ulaştırma oldu.

YENİ HAFTAYA TEMKİNLİ BAŞLANGIÇ

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 1,93 artışla 2.533,33 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını belirterek, hafta boyunca önemli merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

AÇIKLAMALAR OYNAKLIĞA SEBEP OLABİLİR

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer yetkililerin tahvil faizlerindeki oynaklığı azaltacak araca ilişkin açıklama yapmasının beklendiğini vurgulayan analistler, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.