Borsa yatırımcılarını üzen haber! BİST verileri düşüşte! İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 azalışla 2.563,49 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,37 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 2.563,49 puana geriledi.

FİNANSAL KİRALAMA KAYBETTİRDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,76 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,22'yle inşaat ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 1,42'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜK

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,44 artışla 2.575,86 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi artan resesyon endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini duyurdu.

PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını açıklayan analistler, Powell'ın bugün ve yarın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

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