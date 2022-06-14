Borsa yükselişte! Yatırımcıları tetikte! İşte güncel BİST verileri...

Borsa İstanbul'da yatırım yapan vatandaşlar ve BİST endekslerini yakından takip edenler güncel verileri merak ediyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,59 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.526,73 puana yükseldi.

TÜM SEKTÖR ENDEKSLERİ YÜKSELİŞTE

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,47'yle bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel çapta risk iştahının düşük seyretmeye devam etmesiyle gerileyerek, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 2.510,14 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini belirtti.

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