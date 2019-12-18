Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,85 -3,65 -5,13 Acıpayam Selüloz 6,79 0,44 112,53 Adana Çimento (A) 8,07 -2,65 69,67 Adana Çimento (B) 5,86 -2,82 81,67 Adana Çimento (C) 2,23 -3,46 81,14 Adel Kalemcilik 14,65 -2,33 42,60 Adese Alışveriş Ticaret 1,83 -2,14 -21,79 Afyon Çimento 6,20 -3,58 35,08 Ak Enerji 1,02 -1,92 61,90 Akbank 8,14 -0,97 38,32 Akçansa 9,90 -1,20 51,33 Akdenız Güvenlık Hız. 1,84 -1,60 -8,46 Akfen GMYO 4,02 -2,90 143,64 Akın Tekstil 12,37 -0,16 36,46 Akiş GMYO 3,86 0,00 69,37 Akmerkez GMYO 23,36 -1,43 61,84 Aksa 13,30 -0,52 100,47 Aksa Enerji 3,66 -3,94 36,57 Aksigorta 5,72 -0,69 82,20 Aksu Enerji 13,91 0,43 80,18 Alarko Carrıer 48,60 -0,12 23,48 Alarko GMYO 89,50 -2,45 111,97 Alarko Holding 5,47 -0,73 180,47 Albaraka Türk 1,31 -2,24 19,34 Alcatel Lucent Teletaş 11,99 1,27 108,16 Alkim Kağıt 5,26 -1,50 46,35 Alkim Kimya 35,88 -0,99 66,57 Altınyağ 0,40 -2,44 -9,09 Altınyunus Çeşme 8,29 1,34 167,30 Anadolu Cam 4,05 -1,46 57,91 Anadolu Efes 22,50 0,00 12,09 Anadolu Grubu Holding 16,95 -0,53 67,25 Anadolu Hayat Emek. 6,77 -0,88 18,89 Anadolu Isuzu 12,81 -0,70 107,28 Anadolu Sigorta 4,67 -0,43 18,96 Anel Elektrik 3,02 -4,73 86,42 Arçelik 19,60 -1,56 24,13 Arena Bilgisayar 6,65 -2,78 50,79 Armada Bilgisayar 14,15 -0,35 52,31 Arsan Tekstil 3,45 -1,43 112,96 Artı Yatırım Holding 0,82 1,23 -5,75 Aselsan 19,22 -0,92 -19,54 Aslan Çimento 42,90 -4,07 52,34 Ata GMYO 4,20 -6,87 4,74 Atakule GMYO 2,03 5,73 54,27 Atlantis Yatırım Holding 0,93 1,09 416,67 Atlas Yat. Ort. 1,59 10,42 84,88 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,56 -1,53 86,63 Avrasya GMYO 1,41 0,00 60,23 Avrasya Petrol ve Tur. 1,92 0,52 77,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.284,60 0,01 3,07 Avrupa Yatırım Holding 1,55 -0,64 -36,21 Ayen Enerji 3,41 -3,12 89,38 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,96 2,62 42,51 Aygaz 12,41 -0,96 24,80 Bagfaş 13,47 -0,30 179,46 Bak Ambalaj 7,05 -1,40 49,74 Balatacılar Balatacılık 0,58 -3,33 75,76 Bantaş Ambalaj 2,48 -1,59 97,61 Banvit 16,45 -0,60 52,46 Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,00 31,19 Batı Çimento 3,26 -2,10 35,27 Batısöke Çimento 1,31 -2,24 20,18 Bera Holding 3,56 -0,56 72,82 Berkosan Yalıtım 2,62 0,77 44,75 Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 0,72 72,22 Beyaz Filo 3,13 -1,57 14,65 Beymen Perakende Yat. 13,60 245,18 Bilici Yatırım 3,90 3,45 208,41 Bim Mağazalar 45,78 1,46 9,27 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 1,11 0,00 -5,13 Bizim Mağazaları 10,88 -1,98 62,74 Bolu Çimento 4,25 -6,18 37,64 Bomonti Elektrik 1,41 -2,08 193,75 Borusan Mannesmann 10,03 -0,30 43,09 Borusan Yat. Paz. 46,14 -2,78 27,36 Bosch Fren Sistemleri 268,60 1,59 75,82 Bossa 8,23 -2,26 95,76 Brisa 8,71 1,28 37,60 Burçelik 6,05 3,95 88,47 Burçelik Vana 7,90 10,80 433,78 Bursa Çimento 5,82 -0,51 32,27 Carrefoursa 4,62 -1,49 32,76 Ceo Event Medya 8,08 0,37 Coca Cola İçecek 36,16 1,18 22,30 Cosmos Yat. Holding 2,11 -4,09 117,53 Credıtwest Faktorıng 2,45 0,82 135,58 Çelebi 114,50 -1,80 96,24 Çelik Halat 6,81 0,15 26,04 Çemaş Döküm 1,60 -3,03 110,53 Çemtaş 7,90 0,00 32,47 Çimbeton 37,48 -1,11 31,05 Çimentaş 14,23 -2,20 12,05 Çimsa 8,81 -2,76 16,69 Çuhadaroğlu Metal 3,12 0,32 75,28 Dagi Giyim 2,36 -0,42 90,32 Dagi Yatırım Holding 1,96 0,00 94,06 Dardanel 2,80 -6,35 154,55 Datagate Bilgisayar 7,62 -2,31 78,04 Demısaş Döküm 3,30 -1,20 43,63 Denge Holding 1,41 -1,40 21,55 Deniz GMYO 4,83 1,68 58,88 Denizli Cam 8,21 -0,61 57,64 Derimod 7,12 -2,73 153,44 Derlüks Deri 4,17 -0,24 Desa Deri 4,30 -2,71 148,55 Despec Bilgisayar 4,27 -1,16 56,32 Deva Holding 8,11 -4,02 146,50 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -1,28 Ditaş Doğan 9,00 0,67 75,82 DO-CO 516,90 1,89 9,07 Doğan Burda 5,23 1,36 73,75 Doğan Holding 1,79 -2,19 92,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,72 45,08 Doğusan 1,97 -3,43 -8,99 Doğuş GMYO 4,37 -0,91 107,11 Doğuş Otomotiv 9,46 -2,57 132,61 Döktaş Dökümcülük 40,00 -2,15 390,80 Duran Doğan Basım 13,06 3,00 156,08 Dyo Boya 4,63 -2,53 59,66 Eczacıbaşı İlaç 3,57 -1,65 47,18 Eczacıbaşı Yatırım 9,88 -0,90 54,32 Edip Gayrimenkul 1,30 -2,26 68,83 Ege Endüstri 555,20 -1,56 78,44 Ege Gübre 43,82 -0,27 111,83 Ege Profil 11,71 -0,51 39,45 Ege Seramik 3,66 -2,92 23,60 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 7,14 130,77 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 3,03 41,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 6,25 70,00 Egeplast 7,98 -0,25 107,81 Ekiz Kimya 0,65 6,56 96,97 Emek Elektrik 1,60 -0,62 63,27 Eminiş Ambalaj 1,66 0,61 41,88 Emlak Konut GMYO 1,46 -3,31 0,23 Enerjisa Enerji 7,64 -1,29 62,26 Enka İnşaat 6,23 -0,95 43,62 Erbosan 24,34 2,01 60,08 Ereğli Demir Çelik 8,55 -1,16 40,12 Ersu Gıda 2,00 -1,96 117,39 Escort Teknoloji 1,20 -0,83 57,89 Etiler Gıda 2,44 -4,69 14,55 Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 6,25 165,63 Euro Trend Yat. Ort. 1,32 -0,75 107,89 Euro Yat. Ort. 1,31 0,00 109,06 Euro Yatırım Holding 1,60 -1,23 190,91 Fenerbahçe Futbol 16,10 6,98 132,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,94 0,00 85,71 F-M İzmit Piston 37,22 8,20 142,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,05 -0,33 293,11 Ford Otosan 66,40 -0,45 42,33 Formet Çelik Kapı 3,10 6,90 207,87 Frigo Pak Gıda 12,81 -2,59 653,53 Galatasaray Sportif 2,34 1,30 88,71 Garanti Bankası 10,76 -1,10 35,18 Garanti Faktoring 3,78 -0,26 90,91 Garanti Yat. Ort. 1,07 -2,73 46,10 Gedik Y. Men. Değ. 5,86 1,03 91,92 Gedik Yatırım Holding 8,15 -0,24 246,81 Gediz Ambalaj 6,41 -2,29 58,49 Gentaş 2,03 1,00 47,89 Gersan Elektrik 3,13 -0,95 28,26 Global Men. Değ. 1,75 8,02 272,34 Global Yat. Holding 4,74 -1,04 58,53 Good-Year 3,54 0,85 6,68 Göltaş Çimento 17,18 -2,28 40,30 Gözde Girişim 4,78 -2,85 79,03 GSD Denizcilik 2,44 3,39 112,17 GSD Holding 1,34 -1,47 67,50 Gübre Fabrik. 7,89 3,95 166,55 Güler Yat. Holding 1,90 1,06 77,57 Güneş Sigorta 2,52 -2,33 79,72 Halk GMYO 1,16 -1,69 80,32 Halk Sigorta 2,00 9,89 126,62 Hatay Tekstil 6,99 -0,14 102,71 Hedef Girişim 2,15 0,00 85,34 Hektaş 7,29 0,55 115,52 HUB Girişim 13,00 -3,56 591,49 Hürriyet Gzt. 1,14 0,00 22,58 ICBC Turkey Bank 4,85 -1,42 -1,62 İdealist Danışmanlık 3,33 -2,35 -43,02 İdealist GMYO 3,03 -1,62 85,89 İhlas Ev Aletleri 2,50 1,21 665,40 İhlas Gayrimenkul 0,88 1,15 -6,34 İhlas Gazetecilik 4,93 -1,40 708,20 İhlas Holding 0,73 0,00 128,13 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 151,52 İndeks Bilgisayar 9,35 -2,30 67,90 Info Yatırım 4,63 2,89 349,51 İntema 8,70 -2,58 45,08 İpek Doğal Enerji 6,60 -1,64 22,91 İskenderun Demir Çelik 7,65 0,39 63,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)



Kaynak: AA