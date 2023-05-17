Borsada hareketlilik! Günün ilk yarısında yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kazanarak 4.653,00 puana yükseldi.

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Borsada hareketlilik! Günün ilk yarısında yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kazanarak 4.653,00 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,29 puan değer kazanarak 4.653,00'a çıktı. Toplam işlem hacmi 34,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 işe spor oldu.

Borsada hareketlilik! Günün ilk yarısında yükselişe geçti

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerine devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu kaydetti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran toplantısı için herhangi bir karar vermediğini belirterek, faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.750 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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KAYNAK: AA

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