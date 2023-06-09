Borsaya yatırım yapmak isteyenler dikkat! En çok kazandıran banka hisseleri ortaya çıktı: Kazancı katlıyor!

Elinde birikmiş parasını koruma altına almak isteyenlerin birçoğu banka hisselerine yöneliyor. Piyasalardaki çıkışlar ve düşüler banka hisselerini nasıl etkiledi. Detaylar haberimizde…





YATIRIM YAPAN PİŞMAN OLMUYOR! EN ÇOK KAZANDIRAN BANKA HİSSELERİ! EN İYİ BANKA HİSSELERİ NELER? AKBNK, GRNT, YKBNK...

En karlı banka hisseleri kamuoyu tarafından sorgulanıyor. Yatırım yapmak isteyenler için satın alınabilecek en iyi banka hisselerini derledik. Peki en yüksek kazanç sağlayan banka hisseleri hangileri, hangi hisseleri almalısınız? Detaylar burada...

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GARAN 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

Borsa İstanbul'da 'GARAN' koduyla işlem gören Türkiye'nin Garanti Bankası hissesi de yükselişe katkıda bulundu ve şu anda işlem sırasında son kapanış fiyatına göre %2,34 artışla 29,72TL'den işlem görüyor.

AKBNK 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

Akbank T.A.Ş endeksin yükselişine katkı sağladı. Borsa İstanbul'da AKBNK sembolü ile işlem gören hisse senetleri, şu anda seansın son kapanış fiyatından yüzde 2,66 daha fazla, 18,52 TL seviyesinde bulunuyor.

ISCTR 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

Endeksin yükselişinde Borsa İstanbul'da ISCTR koduyla işlem gören Türkiye İş Bankası A.Ş. hissesi etkili oldu ve seans içinde son kapanış fiyatına göre %4 artışla 13,26 TL'den işlem görüyor.

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YKBNK 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin hisseleri Borsa İstanbul'da YKBNK koduyla işlem gördü. işlem sırasındaki son kapanış fiyatının %2,01 üzerinde 12,19 TL'den işlem görüyor ve endeks yükselişinde etkili oluyor.

VAKBN 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda VAKBN koduyla işlem gördü. Kapanıştan bu yana %1,61 artışla 10,08 TL'den işlem görüyor ve bu da endeksin yükselişini etkiliyor.

İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN BANKA HİSSELERİ SIRALAMASI

AKBNK- Akbank T.A.Ş.

GARAN- Türkiye Garanti Bankası

YKBNK- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

ISCTR- Türkiye İş Bankası A.Ş.