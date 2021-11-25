İnternet dizileri son zamanlar izleyici tarafından büyük rağbet görüyor. Sezon başı ve sonu fragmanları yayınlanan dizilere bir yenisi daha eklendi. 7 Aralık 2021 tarihinde Blu TV ekranlarında izleyiciyle sunulacak olan Börü 2039 dizisi, 18 yıl sonrasında gelişen teknolojiyle birlikte yeni dünya düzeni ve dünya savaşlarını konu edinecek. Heyecan dolu dizinin fragmanını izleyenler, oyuncularının da biyografi bilgilerini merak etti. Bizler de haberimizde "Börü 2039 dizisi oyuncuları 2021 | Börü 2039 dizisi oyuncularının biyografileri..." konu başlıklarına yer verdik.

Oyuncu kadrosunda; Murat Arkın, Fatih Çetintaş, Ahmet Pınar, Ozan Ağaç, Cenay Türksever, Tuğçe Açıkgöz isimleri yer almaktadır. İşte oyuncuların biyografi bilgileri...

Murat Cüreklibatur Arkın, 4 Mayıs 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Arkın, Türkiye'nin usta oyuncularından Cüneyt Arkın'ın oğludur. Oyunculuğa daha çocukluk yıllarında babasının oynadığı Vatandaş Rıza ve Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterlerini canlandırarak başlayan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünde tamamlayan Arkın, Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından bir şirket kurarak orada yaşamaya başladı. 2011 yılında Türkiye'ye geldiği zaman diliminde Pis Yedili dizisinde rol alan oyuncu, 2012 yılında ise Harem adlı komedi dizisinde “Kare Murat” karakterine hayat verdi. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırdı. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde de Arif rolünü canlandırdı. Asıl mesleği ise yazılımcılık olan Arkın’ın set arasındaki boşluklarda bile bu işi için çalışıyor. 2005’te Deniz Cüreklibatur ile evlenen Arkın’ın eşi ve 3 çocuğu Londra’da yaşıyor. Şimdilerde internet dizisi Börü 2039'da rol alıyor.

Fatih Çetintaş, 1996 yılında dünyaya geldi. Salt Talent Agency akademinin oyuncusu olan genç oyuncu Fatih Çetintaş, oyunculuğa 2020 yılında ekranlara gelen Alevlerin Ardından dizisiyle Komiser Taner karakterine hayat vererek başladı. Şimdilerde internet dizisi Börü 2039'da rol alıyor.

Ahmet Pınar, 20 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ahmet Pınar, hem yönetmenlik hem de oyunculuk yapmaktadır. Börü dizisinde Barbaros Çepni karakterini, Arka Sokaklar’da Faris’i canlandırdı. Şimdilerde internet dizisi Börü 2039'da rol alıyor.

OZAN AĞAÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ozan Ağaç,1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 176 boyunda olan oyuncu, 71 kilodur. Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde tamamlayan Ağaç, 2009 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. Şimdilerde internet dizisi Börü 2039'da rol alıyor.

Senaryosu Kendisine Ait Film ve Diziler:

Seyyar (TV Dizisi 2021)

Yeni Hayat (TV Dizisi 2020)

Gül (Kısa Film 2016)

Sarıkamış Çocukları (Sinema Filmi 2015)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Seyyar (TV Dizisi 2021)

Börü (Baran Harput, TV Dizisi 2018)

İçerde (Hayati, TV Dizisi 2016-2017)

Dağ 2 (Ciya, Sinema Filmi 2016)

Sarıkamış Çocukları (Sinema Filmi 2015)

Gül (Erkek arkadaş, Kısa Film 2016)

Bana Sevmeyi Anlat (TV Dizisi 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Cebecibaşı Mansur Ağa, TV Dizisi 2015)

Karadayı (İsmet, TV Dizisi 2013-2014)

Galip Derviş (Çetin, TV Dizisi 2013-2014)

Türk Malı (TV Dizisi 2010)

Kahramanlar (TV Dizisi 2009)

Bu Kalp Seni Unutur mu? (TV Dizisi 2009)

CENAY TÜRKSEVER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cenay Türksever, 1990 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelmiştir.

Model, manken ve oyunculuk gibi görevler üstlenen Türksever, 2012 yılında Idol of Models adlı yarışmada 3. olmuştur. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’nda eğitimini sürdürmektedir.

Ayrıca Türksever, Demet Akalın’ın seslendirmiş olduğu Kalbindeki İmza isimli şarkının klibinde yer almış, o dönem genç kızlar tarafından merak konusu olmuştu.

Şafak Tokur ve Hakan Akkaya’nın tasarımlarını tanıtan ve modellik yapan Cenay Türksever oyunculuktada oldukça iddialıdır. 3 mota’da yaklaşık 8 ay oyunculuk eğitimi almıştır.

2017 yılı itibariyle Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Elif’in oyuncu kadrosuna dahil olmuş şöhretini bu projede zirveye taşımıştır.

Şimdilerde internet dizisi Börü 2039'da rol alıyor.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Güzel oyuncu, 1.67 cm boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur. Lise eğitimini Doğa Koleji’nde tamamlamış, daha sonra Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim görerek, burada Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro içinde bulunmuştur. Sahne ışığı fark edilen genç oyuncu, performansındaki başarı sayesinde dizi dünyasına atılmıştır.

Sırasıyla, “Alaturka, Babam Geri Döndü” filmlerinde rol alan Açıkgöz, 2007 yılında “Vatan Sağolsun” dizisinde Şehit eşini canlandırmış, 2015 yılında ise “Yaz’ın Öyküsü” dizisinde rol almıştır.

2020 yılında "Leke" ve "Sol Yanım" dizilerinde rol alan başarılı oyuncu, son olarak Menajerimi Ara kadrosuna konuk oyuncu olarak katılmıştır.