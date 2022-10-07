Boru Ajöstörü-Yer Altı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boru Ajöstörü-Yer Altı görev tanımı nedir, Boru Ajöstörü-Yer Altı ne iş yapar, Boru Ajöstörü-Yer Altı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Ajöstörü-Yer Altı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Ajöstörü-Yer Altı Tanımı;

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Boru Ajöstörü-Yer Altı Maaşı Ne Kadar? 2022 Boru Ajöstörü-Yer Altı Maaşları

Boru Ajöstörü-Yer Altı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Boru Ajöstörü-Yer Altı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Ajöstörü-Yer Altı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.26

Meslek Adı :

Boru Ajöstörü-Yer Altı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maden ocağı galerilerine hava, su, buhar ve ramble malzemeleri (ayak arkası boşluklarının doldurulmasında kullanılan taş ve kum karışımı malzeme) gönderen boru ve vantüpleri (hava naklinde kullanılan bez kauçuk karışımı özel borular)kuran, monte eden ve bunların bakım ve tamirini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Ajüstörü (Yer Altı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boruların döşeneceği kısımları ölçmek ve gerekli hesaplamaları yaparak kullanacağı malzeme miktarını hesaplamak,

b) Standart borulardan hesapladığı miktarlarda kesmek, raybalamak, bükmek ve nihayetlerine diş açmak,

c) Hazırlanan boruları ve diğer malzemeyi boru sisteminin döşeneceği galeriye taşımak,

d) Galeri tavanına ve duvarlarına geçit delikleri açmak,

e) Mapa ve sapanları tavanlara açtığı deliklere veya demir bağların tavan kısmındaki kenar çıkıntılarına tespit etmek,

f) Döşenecek boruların altlarına tutucu kelepçeleri geçirmek,

g) Mapa ve sapanları kelepçelerle irtibatlıyarak boruları galeri duvarlarına bağlamak,

h) Boru eklem yerlerine conta yerleştirerek boruların birbirlerine bağlanmasını sağlamak,

i) Montesi tamamlanan boru tesisatını kontrol etmek,

j) Galerilere daha önceden döşenmiş boru sistemlerinin belirli zamanlarda bakımını yapmak,

k) Arızalı boruları ve sistem üzerindeki diğer parçaları sökmek, tamir etmek veya yerlerine yenisini temin ederek tekrar yerlerine takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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