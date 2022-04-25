Boru Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boru Döşemecisi görev tanımı nedir, Boru Döşemecisi ne iş yapar, Boru Döşemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Döşemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Döşemecisi Tanımı;

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Boru Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Boru Döşemecisi Maaşları

Boru Döşemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boru Döşemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Döşemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.01

Meslek Adı :

Boru Döşemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pis su veya kanalizasyon, drenaj veya ana su isale hattını meydana getirmek üzere hendekler içine sırlı ve sırsız toprak künk, büz, pik ve diğer malzemelerden borular döşeyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boru döşeyici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hendek tabanına uygun bir meyil vermek,

b) Boruların geniş ağızları için yuva açmak,

c) Boruların dar ve düz ağızları kenarına lastik conta takmak,

d) Borunun hendeğe indirilmesinde yardım etmek,

e) Borunun düz ağzını döşenmiş bir önceki borunun geniş ağzı içine koymak,

f) Boruyu altından toprak kazarak veya altına taş koyup kaldırarak meyiline getirmek,

g) Meyil ve hizayı şakul ve meyil işaret çubukları ile ölçmek, boruların ek yerlerine kalafat malası ile kıtık veya kurşun doldurmak,

h) Künk ve büzlerin ek yerlerini ise mala kullanarak çimento harcı ile kapatmak,

i) Her iki ucu da düz olan demir boruları birbirine kaplinlerle eklemek,

j) Vana ve yangın musluklarını takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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