Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Boru Kıvırma Makinesi İşçisi ne iş yapar, Boru Kıvırma Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Kıvırma Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Tanımı;

Metal boruları istenilen şekillerde kıvıran bir makineyi çalıştıran kişidir

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Maaşları

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 3.180- TL’dir. En düşük Boru Kıvırma Makinesi İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.970 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Kıvırma Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Ne İş Yapar?

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kıvrılacak boruların çap ölçülerine göre kullanacağı şekil verme makarasını, boru ve destek milini ve kızağı seçmek,

b) Seçtiği makarayı, milleri ve kızağı makinedeki yerlerine takmak,

c) Kıvrılacak boruyu makara ve kızak arasındaki mile geçirmek ve borunun kıvrılacak kısmını makaraya göre ayarlamak,

d) Makineyi çalıştırmak, makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek borunun istenilen şekilde kıvrılmasını sağlamak,

e) Kıvrılan boruyu makineden almak ve kontrol etmek,

f) Gerekirse kıvırma işlemini tekrarlamak,

g) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

h) Kıvrılacak borunun cinsine ve kullanılan makinenin tipine göre ihtisası olabilir ve o suretle ayırt edilebilir,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Boru Kıvırma Makinesi İşçisi mesleğinin meslek kodu 7223.07 olarak belirlenmiştir



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