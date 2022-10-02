Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi Maaşları

Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.08

Meslek Adı :

Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal boruları verilen ölçülere göre konikleştiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen teknik resim ve şartnameleri incelemek,

b) Konikleştirecek boruların cinsine ve ölçülerine göre kullanacağı kalıp parçalarını seçmek ve makine üzerindeki yataklara yerleştirmek,

c) Boruya verilecek koniklik derecesini ayarlamak üzere taksimatlı cetvel üzerindeki kelebek tespit vidalarını sıkmak,

d) Çalışma anında kalıbın boruyu yakmaması için yağ ayar vanasını sağa veya sola çevirerek yağ hortumunu işlenecek boru üzerine doğru getirmek,

e) Makineyi çalıştırmak,

f) Konikleştirilecek boruyu kalıp üzerindeki deliğe sokmak,

g) Boşta kalan boru ucunu kaymaması için tespit aparatına bağlıyarak kelebek vidalarını sıkmak,

h) Otomatik çalışmaya nezaret etmek,

i) Boru istenilen konikliği aldığı anda makinenin çalışmasını durdurmak,

j) Konikleşen boruyu makineden çıkartmak,

k) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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