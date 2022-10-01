Boru Tamir Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boru Tamir Ustası görev tanımı nedir, Boru Tamir Ustası ne iş yapar, Boru Tamir Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Tamir Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Tamir Ustası Tanımı;

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Boru Tamir Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Boru Tamir Ustası Maaşları

Boru Tamir Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boru Tamir Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Tamir Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.33

Meslek Adı :

Boru Tamir Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Tamir Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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