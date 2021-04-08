Boru Tamir Ustası Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7126.33



Meslek Adı : Boru Tamir Ustası

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)



Meslek Grubu : İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar



Meslek Birim Grubu : Su Ve Boru Tesisatçıları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Görev ve İşlem Basamakları :Boru Tamir Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boru Tamir Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) mesleği için “3132.06” kod olarak kullanılır iken Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) mesleği için “7222.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Boru Tamir Ustası Meslek Kodu “7126.33” olarak belirlenmiştir.