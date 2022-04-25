Boru Tesisatçısı-Buhar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boru Tesisatçısı-Buhar görev tanımı nedir, Boru Tesisatçısı-Buhar ne iş yapar, Boru Tesisatçısı-Buhar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Tesisatçısı-Buhar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Tesisatçısı-Buhar Tanımı;

__

Boru Tesisatçısı-Buhar Maaşı Ne Kadar? 2022 Boru Tesisatçısı-Buhar Maaşları

Boru Tesisatçısı-Buhar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boru Tesisatçısı-Buhar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Tesisatçısı-Buhar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.04

Meslek Adı :

Boru Tesisatçısı-Buhar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makinelere, ısıtma ve havalandırma üniteleri ile diğer tesisata yüksek veya alçak basınçlı buhar sevkeden boruların tesisatını ve tamirini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Tesisatçısı (Buhar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas itibariyle Sıhhi Tesisatçı (Genel) (7136.10)

a benzer görevler ifa etmek; b) Buhar kazanları ve radyatörler gibi teçhizatı kurmak,

c) Çalışan yere veya tesis edilen teçhizatın tipine göre ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?