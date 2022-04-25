Boru Tesisatçısı-Uçak Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boru Tesisatçısı-Uçak görev tanımı nedir, Boru Tesisatçısı-Uçak ne iş yapar, Boru Tesisatçısı-Uçak olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Tesisatçısı-Uçak mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Tesisatçısı-Uçak Tanımı;

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Boru Tesisatçısı-Uçak Maaşı Ne Kadar? 2022 Boru Tesisatçısı-Uçak Maaşları

Boru Tesisatçısı-Uçak maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boru Tesisatçısı-Uçak maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Tesisatçısı-Uçak iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.03

Meslek Adı :

Boru Tesisatçısı-Uçak

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uçağın yakıt ve yağ borularını alet tüplerini, elektrik borularını diğer boru ve tüplerini takıp, tesis ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Tesisatçısı (Uçak) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Bilezik, dirsek veya diğer mesnetlerin yerlerini işaret edip; matkapla delik delerek mesnedi cıvata veya perçinlerle yapıyı tespit etmek,

c) Ebat, şekil, renk ve diğer ayırıcı karakteristiklere göre boruları seçmek,

d) Boruları kılavuzlar içinde elle veya makineyle uçağın yapısına göre bükmek,

e) Boruları kesip ve diğer boru veya rekorlarla birleşmesini kolaylaştırmak amacıyla uçlarına şekil vermek,

f) Alet, elektrik teçhizatı veya motor yahut diğer muharrik teçhizat hariç olmak üzere tank ve valf gibi teçhizata irtibatlar yapmak,

g) Aşınmış boru ve rakorları değiştirerek bozuk teçhizatı onarmak,

h) Isıtma, hidrolik yakıtı veya kanat sistemleri gibi belirli sistemler üzerinde ihtisası bulunabilir vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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